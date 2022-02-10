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Hakan Karsak kimdir? Hakan Karsak hakkında bilgiler

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Enişte karakterine hayat veren Hakan Karsak'ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Karsak 1975 yılında Dİyarbakır'da doğmuştur.

10 Şubat 2022 Perşembe 05:04
Hakan Karsak kimdir? Hakan Karsak hakkında bilgiler
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Oyuncu Hakan Karsak’ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Peki Hakan Karsak kimdir?

Hakan Karsak kimdir?

1 Nisan 1975 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen ve aslen Diyarbakırlı olan Hakan Karsak, Afyon’da Kocatepe Üniversitesi’nde İnşaat bölümünü bitirmiş ikinci üniversite olarak ise İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe okumuştur.

Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’nde okuyan ve burada tiyatro ile tanışan Hakan Karsak, ayrıca Ankara Gençlik Tiyatrosu’nda da görev almıştır.

Hakan Karsak rol aldığı yapımlar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Ben O Değilim

Sultan

Firar

Benim Adım Gültepe

Min Dit

Kiracı

Neden Tarkovski Olamıyorum

Köpek ve Sarmaşık

Vicdan

Ay Lav Yu

Press

Yangın Var

Kumun Tadı

Kuzu

Deniz Seviyesi



Son Güncelleme: 10.02.2022 05:04
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Anahtar Kelimeler:
HakanKarsak
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