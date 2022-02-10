Hakan Karsak kimdir? Hakan Karsak hakkında bilgiler

Oyuncu Hakan Karsak’ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Peki Hakan Karsak kimdir?
Hakan Karsak kimdir?
1 Nisan 1975 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen ve aslen Diyarbakırlı olan Hakan Karsak, Afyon’da Kocatepe Üniversitesi’nde İnşaat bölümünü bitirmiş ikinci üniversite olarak ise İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe okumuştur.
Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’nde okuyan ve burada tiyatro ile tanışan Hakan Karsak, ayrıca Ankara Gençlik Tiyatrosu’nda da görev almıştır.
Hakan Karsak rol aldığı yapımlar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Ben O Değilim
Sultan
Firar
Benim Adım Gültepe
Min Dit
Neden Tarkovski Olamıyorum
Köpek ve Sarmaşık
Vicdan
Ay Lav Yu
Press
Yangın Var
Kumun Tadı
Kuzu
Deniz Seviyesi
Son Güncelleme: 10.02.2022 05:04