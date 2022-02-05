Güzel oyuncu Berna Koraltürk kimdir? Aslen nerelidir? Kiminle evlidir?

Ekranların sevilen oyuncularından Bena Koraltürk'ün hayatı sevenleri tarafından merak ediliyor.

Bena Koraltürk kimdir? Aslen nerelidir? Kiminle evlidir?

Bena Koraltürk 7 Haziran 1989 İstanbul doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Bizim Yenge adlı diziyle yapan Bena Koraltürk, TRT 1 kanalında yayına giren Baba Candır dizisinde Ece karakterine hayat vermiştir. Bir röportajında aslında Karadenizli olduğunu fakat İstanbul’da yetiştiğini ve 10 yıl Antalya’da yaşadığını söylemiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü mezunu Bena Koraltürk, Bizim Yenge, Dedemin Dolabı, Her Sevda Bir Veda, Ah İstanbul, Ah Neriman, İşler Güçler gibi dizilerde rol almıştır. 2017 yılında yönetmen Murat Onbul ile evlenmiştir.