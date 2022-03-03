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Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan hakkında bilgiler

Deneyimli oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'ın yaşamı izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Aydoğan ilk olarak 2014'te Not Defteri isimli dizide yer almıştır.

03 Mart 2022 Perşembe 07:27
Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan hakkında bilgiler
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Türk sinemasının önemli oyuncularından birisi olan Oya Akdoğan’ın oğlu olan Gurur Aydoğan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Gurur Aydoğan, önemli isimlerden oyunculuk eğitimleri almıştır.

Gurur Aydoğan kimdir?

Gurur Aydoğan, 1988 yılının 8 Kasım gününde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi okuyan Gurur Aydoğan, Craft Oyunculuk Atölyesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Burada usta isimlerden eğitim gören Gurur Aydoğan ardından 35,5 Sanat Evi’nde de öğrenim görmüştür.

İlk olarak 2014 yılında Not Defteri dizisinde rol alan Gurur Aydoğan Kanıt, Hürkuş ve Sen Benimsin yapımlarında da rol almıştır.

Gurur Aydoğan rol aldığı yapımlar

Not Defteri

Sen Benimsin

Kanıt

Hürkuş; Göklerdeki Kahraman



Son Güncelleme: 03.03.2022 07:27
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GururAydoğan
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