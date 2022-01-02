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Gunpowder Milkshake filminin konusu nedir? Gunpowder Milkshake film yorumları

Film izlemeyi sevenler tarafından en çok araştırılan filmlerden birisi de başarılı yapım Gunpowder Milkshake isimli film oluyor. Peki, Gunpowder Milkshake filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte film yorumlarıyla Gunpowder Milkshake filmine dair tüm detaylar…

02 Ocak 2022 Pazar 20:05
Gunpowder Milkshake filminin konusu nedir? Gunpowder Milkshake film yorumları
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Aksiyon türündeki film izlemeyi sevenler için en güzel önerilerden birisi de Gunpowder Milkshake. Filmde, Sam The Firm (bir şirket olarak tanılıyor) adındaki suç örgütüne senelerce çalışmış olan Scarlet isimli karakterin artık görevinin sonuna gelindiği ve bu karakterin yerine başka bir aile üyesinin geçmesi anlatılıyor. 15 yıl öncesinde gözlerinin önünde annesinin kaybolması ile The Firm’ün eline düşmüş olan Sam, geçmiş olan 15 sene gibi sürede suç örgütünün yeni suikastçısı olmuştur. Bu görev sonucunda da Nathan için gizli işler yapıyor ve çeşitli cinayetler işliyor.

Geçmiş olan 15 sene içinde yaşananları tam anlamıyla biliyor olmasa da Sam’in tercih ettiği yolun doğru yol olmadığı ortadadır. Annesi Scarlet’in The Firm’e çalışarak yapmış olduklarını anlamaya başlayınca kendisine annesini önek alıyor. Seneler içinde soğukkanlı bir süikastçı olan Sam, John Wick’in kardeşiymiş gibi ruh hali ile düşmanlarının oldukça korktuğu biri haline geliyor.

Filmin IMDb puanı 5,8’dir.

Gunpowder Milkshake filminin yorumları

Klasikleşmiş bir aksiyon filmi gibi yapılmış olsa da Sam karakteri, uzun zamandır özlediğimiz deli dolu seri katil kavramı için yapılmış gibi. Deli dolu denmesinin nedeni genel olarak enerjik ruh haliyle karşımıza çıkmasından geliyor. Aynı zamanda, ona bu yakıştırmanın yapılmasına neden olan Jim McAlester’in oğlunu öldürmesidir. Bunu yapmasıyla birlikte bir başka suç örgütü lideri olan McAlester, oğlunun intikamını almak için harekete geçiyor. Ayrıca alakadar olması gereken bir çuval dolusu parayla eski düşmanları da vardır. Fakat, Sam’in kurduğu hayaller bambaşkadır.

Filmin yönetmeni Navot Papushado, milkshake dükkanından almış olduğu Sam’le fazlasıyla aksiyon dolu bir hikayeyi bizlere sunmakta. Yoktan var edilmiş fakat kötü yollar ile bütünlüğe ulaşan bir genç kızın dramla kaos arasında kalan savaşına perde tutuyor. Söz konusu savaş ta John Wick’i anımsatan benzersiz animasyonla görseller ile süsleniyor. Bundan dolayı klasikleşmiş bir hikaye gibi görünüyor olsa da başrol kadrosunda kadın bir süikastçinin olması, dinamik, eğlenceli ve enerjisi oldukça fazla bir filmdir. Başka bir deyiş ile aksiyon filmlerinde aranan tüm kriterleri bu filmde görüyoruz. Bundan dolayı bu filmin kesinlikle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Gunpowder Milkshake filmi oyuncu kadrosu ve karakterleri

  • Karen Gillan – Sam karakteri
  • Joanna Bobin – Rose karakteri
  • Freya Allan – Küçük Sam karakteri
  • Lena Headey – Scarlet karakteri
  • Paul Giamatti – Nathan karakteri
  • Ralph Ineson – Ralph Ineson karakteri
  • Adam Nagaitis – Virgil karakteri
  • Carla Gugino – Madeleine karakteri
  • Angela Bassett – Anna Mayıs karakteri

Gunpowder Milkshake film fragmanı



Son Güncelleme: 02.01.2022 20:05
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Gunpowder Milkshake FilmiGunpowder Milkshake Film Oyuncuları
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