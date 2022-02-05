Güneş Sayın kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Yaşıyor?

Güneş Sayın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde oyunculuk eğitimi gördü ve buradan mezun oldu. Sinema filmi Büyük Çaresizliğimiz ile ilk oyunculuk tecrübesini edindi ve birden fazla dizinin kadrosunda da rol üstlendi. Güzel oyuncu 1984 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Güneş Sayın'ın kadrosunda bulunduğu dizileri şu şekilde sıralayabiliriz:

2007 yılında Son Ders: Aşk ve Üniversite dizisinde Perihan karakteri ile, 2008 yılında Kalpsiz Adam dizisinde Ayşegül karakteri ile, 2010 yılında Kalp Ağrısı dizisinde Gülsüm karakteri ile, 2011 yılında Kurtuluş Son Durak dizisinde Seher karakteri ile Bizim Büyük Çaresizliğimiz dizisinde Nihal karakteri ile ve son olarak Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde doktor Gülay karakteri ile rol aldı.