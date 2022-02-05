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Güneş Sayın kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Yaşıyor?

Güneş Sayın kimdir, nerede doğdu, Güneş Sayın nerede yaşıyor, Güneş Sayın evi nerede, Güneş Sayın kaç yaşında? 19 Haziran 1984 doğumlu ve 36 yaşında olan Güneş Sayının öz geçmişi ile ilgili tüm merak edilen detayları sizler için bir araya topladık.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:07
Güneş Sayın kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Yaşıyor?
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Güneş Sayın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde oyunculuk eğitimi gördü ve buradan mezun oldu.  Sinema filmi Büyük Çaresizliğimiz ile ilk oyunculuk tecrübesini edindi ve birden fazla dizinin kadrosunda da rol üstlendi. Güzel oyuncu 1984 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Güneş Sayın'ın kadrosunda bulunduğu dizileri şu şekilde sıralayabiliriz:

2007  yılında Son Ders: Aşk ve Üniversite  dizisinde  Perihan karakteri ile, 2008 yılında Kalpsiz Adam  dizisinde Ayşegül karakteri ile, 2010 yılında Kalp Ağrısı  dizisinde Gülsüm karakteri ile, 2011 yılında Kurtuluş Son Durak dizisinde Seher karakteri ile Bizim Büyük Çaresizliğimiz dizisinde Nihal karakteri ile ve son olarak Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde doktor Gülay karakteri ile rol aldı.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:07
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