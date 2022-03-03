Güneş Emir kimdir? Güneş Emir görev aldığı dizi ve filmler

Televizyon dizilerinin sevilen kadın oyuncularından Güneş Emir son zamanlarda merak ediliyor. Dizi severler Emir’in hayatını araştırmaya başlarken aynı zamanda başarılı oyuncunun görev aldığı dizi ve filmleri de araştırıyor.

Güneş Emir kimdir?

10 Mayıs 1985 tarihinde dünyaya gelen Güneş Emir İstanbulludur. Sektöre girdikten sonra çok sayıda dizi ve filmde görev alan Emir sevilen projelerde gösterdiği performanslar ile adından söz ettirmektedir.

Güneş Emir görev aldığı diziler

Paramparça (Solmaz)

Babam Dokuz Doğurdu- (Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu)

Erkekler (Sinema Filmi)

A.Ş.K. (Melis)

Beni Yeniden Sev- (Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu)

Denizyıldızı (dizi) (Deniz- 470 Bölüm)

O Şimdi Asker (Sinema Filmi)