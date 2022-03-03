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Güneş Emir kimdir? Güneş Emir görev aldığı dizi ve filmler

Ekranların sevilen oyuncularından birisi olan Güneş Emir merak edilmeye devam ediyor. Dizi severler, Güneş Emir kimdir? Güneş Emir hangi dizi ve filmlerde görev almıştır? sorularını araştırıyor.

03 Mart 2022 Perşembe 11:18
Güneş Emir kimdir? Güneş Emir görev aldığı dizi ve filmler
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Televizyon dizilerinin sevilen kadın oyuncularından Güneş Emir son zamanlarda merak ediliyor. Dizi severler Emir’in hayatını araştırmaya başlarken aynı zamanda başarılı oyuncunun görev aldığı dizi ve filmleri de araştırıyor.

Güneş Emir kimdir?

10 Mayıs 1985 tarihinde dünyaya gelen Güneş Emir İstanbulludur. Sektöre girdikten sonra çok sayıda dizi ve filmde görev alan Emir sevilen projelerde gösterdiği performanslar ile adından söz ettirmektedir.

Güneş Emir görev aldığı diziler

Paramparça (Solmaz)

Babam Dokuz Doğurdu- (Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu)

Erkekler (Sinema Filmi)

A.Ş.K. (Melis) 

Beni Yeniden Sev- (Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu)

Denizyıldızı (dizi) (Deniz- 470 Bölüm) 

O Şimdi Asker (Sinema Filmi)



Son Güncelleme: 03.03.2022 11:18
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