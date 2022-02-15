Gülse Birsel kimdir, kaç yaşında, nereli?

11 Mart 1971 tarihinde İstanbul’da doğmuştur, aslen Uşaklıdır. Babası Gültekin Şener, annesi ise Semiha Şener olan Gülse Birsel Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde okumuş, lise son sınıftayken ise yaz tatilinde 3 ay İsviçre’de Leydi okuluna gitmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Gülse Birsel, üniversitenin 2. yılında Aktüel dergisinde muhabirlik yapmıştır. Mezuniyetini ardından ABD, New York, Columbia Üniversitesi ‘nde sinema üzerine yüksek lisans yapan Gülse Birsel, Avrupa Yakası dizisinin hem senaristliğini yapmış hem de oyuncu kadrosunda bulunmuştur. 1999 yılında Gazeteci Murat Birsel ile evlenen Gülse Birsel, Yalan Dünya, Eyvah Eski Kocam, Ah Kalbim ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol almıştır.