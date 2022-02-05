Gülnihal Demir kimdir? Gülnihal Demir görev aldığı yapımlar

Televizyonların usta isimlerinden Gülnihal Demir merak ediliyor. Televizyon izleyicileri çok sayıda dizi ve filmde görev alan Demir’in hayatını merak ederken aynı zamanda usta ismin görev aldığı yapımları da araştırıyor.

Gülnihal Demir kimdir?

1953 tarihinde dünyaya gelmiştir. Emekli banka memuru olan Gülnihal Demir 50’li yaşlarında dizi ve film sektörüne giriş yapmıştır. İlk defa Büyük Yalan dizisinde görev alan Demir ününe Dondurmam Gaymak filmi ile ulaşmıştır. Daha sonrasında Çocuklar Duymasın ve pek çok dizide görev almıştır.