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Gülhan Tekin kimdir? Nerelidir? Gülhan Tekin kaç yaşındadır?

Ünlü sanatçı Gülhan Tekin 'in kim olduğuna dair merak edilen Gülhan Tekin kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü sanatçı Gülhan Tekin hakkında detaylar...

16 Şubat 2022 Çarşamba 16:18
Gülhan Tekin kimdir? Nerelidir? Gülhan Tekin kaç yaşındadır?
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Gülhan Tekin kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Gülhan Tekin'in yaşamına dair detaylar...

Gülhan Tekin kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dramatik Yazarlık bölümünü bitiren oyuncu 2004 yılında BKM Mutfak kadrosunda girmiş ve izleyiciler tarafından segilediği oyunculuk ile büyük beğeni toplamıştır.

Gülhan Tekin'in güldürü programındaki Apartman Toplantısı isimli skeç ile dikkat çekmiştir. Ünlü oyuncu 1975'te (45 yaşında) İzmir'de doğmuştur.

Oyuncu Rıza Kocaoğlu dayısının oğludur. Ünlü oyuncunun ilk iş tedrübesi ise İbo Show'un skeçlerini yazmak olmuştur. Aynı zamanda pek çeok dizi ve sinema yapımlarında yer alan başarılı oyuncunun rol aldığı yapımlardan bazıları ise ; Hükümet Kadın, Çok Filim Hareketler Bunlar, Neşeli Hayat, Güneşi Gördüm, Beyaz Melek, Organize İşler, Beynelmilel, Filler ve Çimen’dir.

Son olarak 2018'de sinema izleyicileri karşısında çıkmış olan Oflu Hoca'nın Şifresi 3 filminde Halime karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 16.02.2022 16:18
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Anahtar Kelimeler:
Gülhan TekinOyuncu
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