Gül Gölge kimdir? Nerelidir? Gül Gölge kaç yaşındadır?

Gül Gölge kimdir?

28 Eylül 1981 yılında dünyaya gelen Gölge, 40 yaşındadır.Henüz 2 yaşında iken babası vefat etmiştir. Özel İzmir Türk Koleji’nde eğitim görmüştür. Burdan mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Film ve Televizyon Programcılığı bölümünde okumuş ve yüksek lisansını psikoloji dalında yapmıştır. 1997 yılında Türkiye Güzellik Yarışmasına katılmış fakat bu yarışmada derece kazanamamıştır. Katıldığı yarışmada Çağla Şikel 1. olarak yarışmayı kazanmıştır. Kanal D’de ekranlara gelen Canlı Canlı programının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2007 yılında Murat Saygı ile evlenmiş ve iki oğlu olmuştur. Fox TV ekranlarına gelen Gardırop Savaşları isimli moda yarışmasında sunucu olarak yer almıştır..

Yer aldığı projeler

-Mezuniyet Sevgi

-Acemi Cadı

-Köpek

-Yapayalnız

-Çiçek Taksi