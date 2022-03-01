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Görkem Yeltan kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Görkem Yeltan nerde doğdu?

Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Görkem Yeltan kimdir? Kaç yaşındadır? Kaç filmde oynadı? Kaç tane kitabı var? Soruları meraklı izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı.

01 Mart 2022 Salı 00:19
Görkem Yeltan kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Görkem Yeltan nerde doğdu?
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Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Görkem Yeltan kimdir? Nerde yaşıyor? Kaç filmde oynadı? Soruları meraklı izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı.

Görkem Yeltan kimdir? Kaç filmde oynamıştır? Kaç yaşındadır?

1977’de doğmuş olan ünlü oyuncu Görkem Yeltan; Halil Bey ve Nesrin Hanım çiftinin kızları olarak Aydın Nazilli’de doğmuştur. Nazilli Lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirmiştir.

Oyunculuğun yanı sıra yazar olarak da çalışmalarına devam etmektedir. Kırmızı’nın Mektupları, Hımbıl Beyaz, Zebra Zaza, Define Bahçesi, Kaplumbağa ile Eşek, Kelebek Kız, Yapraklı Pelerin, Boyalı Hamsi ve Süs Balığı, Haliç’ten Bulutlar Geçerken, Buyaka Çocuk Evi 1, 2, 3, Korkusuz Meles, Bez Ayakkabılar ve Çok Şiir Bir Salıncak adlı kitapları bulunmaktadır. Görkem Yeltan’nın yayınlanmış olan 16 çocuk kitabı mevcuttur.

Süper Baba adlı diziyle başladığı oyunculuk kariyeri Foksi Show, Kara Melek, Ruhsar, Komşu Komşu, Yüzleşme, Yılan Hikayesi, İnsanlık Hali, Canım Kocacığım, Biz Size Aşık Olduk, Sil Baştan, En İyi Arkadaşım, Şölen, Davetsiz Misafir, Aşk Yakar, Ey Aşk Nerdesin ve Küçük Hanımefendi gibi projelerle devam etmiştir.

2017 yılında ise TRT 1 ekranlarında yayına girmiş olan Aliya isimli dizinin oyuncu ekibine katılmıştır.

Ek olarak Miras, Pulpa, Sıfır Dediğimde, Gölge, Güneşin Oğlu, Uzak İhtimal, Eylül, Kayıp Aranıyor, Seni Seviyorum Adamım ve Yemekteydik ve Karar Verdim isimli sinema filmlerinde de izleyiciyle buluşmuştur.

Görkem Yeltan; Radikal Kitap Kaborüko köşesinde çocuk edebiyatına ilişkin makalelerle edebiyat dünyasında aktif rol oynamaktadır.



Son Güncelleme: 01.03.2022 00:19
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Anahtar Kelimeler:
Görkem YeltanAliya
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