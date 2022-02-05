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Görkem Şarkan kimdir, kaç yaşında? Görkem Şarkan hakkında bilgiler

Televizyon dizilerinde rol alan oyuncu Görkem Şarkan kimdir, kaç yaşında merak eden okurlarımız için Görkem Şarkan hakkındaki bilgilere haberimizde yer verdik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:12
Görkem Şarkan kimdir, kaç yaşında? Görkem Şarkan hakkında bilgiler
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Show TV’de yayınlanan Sevdaluk ve Kanal D’nin Altınsoylar dizilerinde rol alan Görkem Şarkan, 36 yaşındadır. Daha önce birçok reklam, tiyatro oyunu ve dizide rol almıştır.

Görkem Şarkan kimdir?

Görkem Şarkan, 19 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Üsküdar Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümüne devam etmiş ancak 4.sınıfta bölümü bırakmıştır.

2015 yılında Garanti Bankası’nın reklam filminde oynayan Görkem Şarkan, Yok Oğlum, Biz Evdeyiz, Serbest ve Çatı adlı tiyatro oyunlarında yer almıştır. Başarılı oyuncu Show TV’de yayınlanan Sevdaluk ve Kanal D’de yayınlanan Altınsoylar dizilerinde rol almıştır.

Uzun süre kompozisyon ve caz gitar dersleri alan oyuncu birçok projede enstrümanist olarak yer almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:12
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