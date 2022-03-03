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Görkem Arslan kimdir? Görkem Arslan dizileri ve filmleri

Televizyonların sevilen oyuncularından birisi olan Görkem Arslan merak ediliyor. Dizi seveler, Görkem Arslan kimdir? sorusunu araştırıyor.

03 Mart 2022 Perşembe 00:04
Görkem Arslan kimdir? Görkem Arslan dizileri ve filmleri
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Son yıllarda yükselen bir ivme yakalayan başarılı oyuncu Görkem Arslan merak ediliyor. Arslan’ın hayatı merak edilenler arasında yerini alırken aynı zamanda oyuncunun görev aldığı yapımlar da araştırılanlar arasında yerini alıyor.

Görkem Arslan kimdir?

4 Kasım 1980 tarihinde dünyaya gelen başarılı oyuncu Görkem Arslan Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Özellikle Poyraz Karayel dizisinde ki Sefer karakteri ile adından söz ettiren Arslan pek çok dizi ve film projesinde görev almıştır. Aslen Düzceli olan Görkem Arslan Çemberimde Gül Oya, Kırık Kanatlar, Hatırla Sevgili dizilerinde görev almıştır.

 



Son Güncelleme: 03.03.2022 00:04
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