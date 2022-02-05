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Gönül Ülkü kimdir? Kaç yaşındadır? Kiminle evlidir? Gönül Ülkü hayatı

Gönül Ülkü usta oyuncu Gazanfer Özcan ile evlidir. Oyuncu Gönül Ülkü birçok projelerde rol almıştır. Eşi ile birlikte tiyatro kurmuşlardır. Gönül Ülkü'nün hayatına dair bilgileri sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:10
Gönül Ülkü kimdir? Kaç yaşındadır? Kiminle evlidir? Gönül Ülkü hayatı
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Gönül Ülkü kimdir?

28 Şubat 1931 yılında İstanbul’da gözlerini dünyaya açmıştır. Küçük yaşlarda İstanbul Şehir Tiyatrolarında Çocuk bölümüne girmiştir. Ailesine destek olmak için girmiştir. Kendisi gibi usta oyuncu Gazanfer Özcan ile 1962 yılında dünya evine girmiştir. 

Eşi ile birlikte Gazanfer Özcan Tiyatrosunu kurmuşlardır. Kuruntu Ailesi dizisinde oyuncu olan eşi Gazanfer Özcan ile birlikte 16 yıl rol almışlardır. Kanal D ekranlarında Yazın Öyküsü dizisinde 2015 yılında Parla karakterine hayat vermiştir. 

Dizi ve filmler

* Sabahsız Geceler 1952

* Satılmış Hayatlar 1954

* Hürriyet Uğruna Mukaddes Yalan 1954

* Vur Patlasın Çal Oynasın 1970

* Kuruntu Ailesi 1986

*Bunumu Keser misiniz? 1992

* Avrupa yakası 2009

* Yalan Dünya (Afife rolünde) 2012

* Yazın Öyküsü 2015

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:10
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Gönül ÜlküOyuncuTiyatroDizi
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