Gönül Dağı yayınlanacak mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman ?

Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak mı?

Her hafta sonu TRT 1 ekranlarında yayınlanandizisin yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit birlikte yapıyordu. Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya, Ferdi Sancar gibi başarılı oyuncuların başrollerinde yer aldığı dizi, yayınladığı günden bu yana izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Dizinin sevenleri 5 Haziran 2021’de gönül Dağı’nın yeni bölümü olup olamayacağını merak ediyor.

TRT 1 ekranlarında her cumartesi 20.00’de yayınlanan Gönül Dağı geçen hafta 30. Bölümde ekranlara kısa bir ara vererek sezon finali yaptı. Dizi bu yüzden 5 Haziran Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında yer almayacak. Dizinin yeni sezon yayın tarihi ise 7 Kasım 2021 olarak paylaşıldı.