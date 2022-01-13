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Gönül Dağı yayınlanacak mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman ?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yayınladığı ilk günden bu yana izleyiciden tam not almayı başardı. Dizi Anadolu’nun ortasında hayallerinin peşinden koşan 3 kuzenin ve ailesinin hayatını konu alıyor. Diziyi ilgiyle takip eden sevenleri 5 Haziran 2021 cumartesi Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırıyor. Merak eden soruların cevabı haberimizde.

13 Ocak 2022 Perşembe 06:03
Gönül Dağı yayınlanacak mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman ?
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Her hafta sonu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisin yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit birlikte yapıyordu. Berk Atan,  Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya, Ferdi Sancar gibi başarılı oyuncuların başrollerinde yer aldığı dizi, yayınladığı günden bu yana izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Dizinin sevenleri 5 Haziran 2021’de gönül Dağı’nın yeni bölümü olup olamayacağını merak ediyor.

Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak mı?

TRT 1 ekranlarında her cumartesi 20.00’de yayınlanan Gönül Dağı geçen hafta 30. Bölümde ekranlara kısa bir ara vererek sezon finali yaptı. Dizi bu yüzden 5 Haziran Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında yer almayacak. Dizinin yeni sezon yayın tarihi ise 7 Kasım 2021 olarak paylaşıldı.


Son Güncelleme: 13.01.2022 06:03
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Gönül DağıGönül Dağı Yeni SezonGönül Dağı Sezon Finali
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