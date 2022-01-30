Gönül Dağı Şevket kimdir? Özer Arslan hakkında bilgiler

Yapımcılığını Köprü Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yahya Samancı’nın yer aldığı dizi yayınlandığı günden bu yana izleyicileri ekran karşısına bağlamayı başardı. Senaristliğini Ali Asaf Mustafa Becit’in yaptığı dizide sevilen birçok oyuncu yer almakta.

Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Semih Ertürk, Utku Ateş, Feyza Işık, Berk Atan ve Feyza Işık gibi usta oyuncuların yer aldığı diziye son olarak Şevket karakterini canlandıracak olan Özer Arslan katıldı. Dizin sevenleri için işte Özer Arslan’ın hayatı hakkında kısa bilgiler.

Gönül Dağı’nın yeni oyuncusu Özer Arsalan kimdir?

Özer Arslan 28 Nisan 1983’de Sakarya’da dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Sakarya’da tamamlayan oyuncu, üniversite eğimine Bursa’da devam etti. Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümüne başlayan oyuncu, eğitimi sırasında tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Daha sonra buradaki eğitimini yarıda bırakarak Haliç üniversitesi Tiyatro Bölümüne devam etti.

Tiyatroya başladığı üniversite hayatından bu yana; Playback, Kırmızı, Noter, Son Dünya, Yaka Beyaz, Adiller, Eksik, Bir Halk Düşmanı, Pera’nın Zamanı, Left ve son olarak Ne Evet Ne Hayır ile tiyatro sahnelerinde de yer aldı.

Birçok oyunda yazarlık ve yönetmenlik yapan başarılı tiyatro oyuncusu, dizi ve filimde de kendini gösterdi. Hizmetçiler, Vatanım Sensin, Siyah Beyaz Aşk, Bizim Hikâye, Ölene Kadar gibi başarılı birçok yapımda kendini gösterdi. Son olarak da TRT 1 ekranlarında Şevket karakterini canlandırılan Özer Arslan izleyicilerden tam not almayı başardı.