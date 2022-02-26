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Gönül Dağı dizisinin Ali'si kimdir? Gerçek ismi nedir?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na yeni bir oyuncu katıldı. Dilek'in babası olarak izleyicilerin karşısına çıkacak bu isim merakla bekleniyor. Pek çok izleyici Gönül Dağı dizisinin Ali'si kimdir gerçek ismi nedir gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 01:04
Gönül Dağı dizisinin Ali'si kimdir? Gerçek ismi nedir?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı her hafta sevenlerinin kalbinde tahta kurmaya devam ediyor. Dizi başarılı öyküsü ve sevilen oyuncu kadrosuyla daima en çok aratılanlar listesinde yer alıyor. Bu hafta dizinin yeni oyuncularından Ali karakteri oldukça merak edilmiş ve hakkında daha fazla detay öğrenilmek istenmiştir.

Gönül Dağı Ali( Ergun Kuyucu) kimdir?

Ali, Dilek karakterinin babası olarak senaryoya dahil olmuştur. Dilek’in babasının yaşadığı geçtiğimiz bölümlerde ortaya çıkmış ve kim olarak karşımıza çıkacak diye seyirciler tarafından ilgiyle bekleniyordu. Önceki bölümlerde Dilek’in hayatını kurtaran bir çoban olduğu ama Dilek’in çobanın kim olduğunu öğrenemediğini görmüştük. Ali karakteri yani Dilek’in babası aslında o çobanın ta kendisidir. Dilek annesinin aksine babasına çık kızgındır ve onu bir türlü affedemez. Geçmişte yaşadıkları onu affetmesine engel olur.

Dizide Ali karakterine hayat verecek olan oyuncu Ergun Kuyucu’dur. 51 yaşındaki başarılı oyuncu 1 Haziran 1969 Sivas doğumludur. Çocukluk hayali olan oyunculuk ilerdeki mesleği olması için bu yönde eğitimler almıştır. Kamerayla ilk kez Sırlar Dünyası isimli dizi ile geçmiştir. Ardından Beşinci Boyut, Kurtlar Vadisi, Paramparça, şefkat Tepe ve birçok yapımda yer almıştır. Kendisi ile ilgili daha çok detay merak edenler oyuncunun aktif olarak kullandığı

@ergunkuyucuofficial

kullanıcı adlı İnstagram hesabına bakabilirler.


Son Güncelleme: 26.02.2022 01:04
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıTRT1Ali
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