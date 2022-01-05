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Gönül Dağı dizisindeki Serdar diziden ayrıldı mı?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı dizisi sezon finali ile kısa bir araya girdi. Dizinin yayınlanan en son bölümde şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizinin baş karakterlerinden olan ve oyunculuğu ile göz dolduran Serdar diziden mi ayrılıyor? Gönül Dağı dizisinden Serdar ayrılıyor mu? İşte ayrıntılar.

05 Ocak 2022 Çarşamba 05:15
Gönül Dağı dizisindeki Serdar diziden ayrıldı mı?
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TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk bölümden itibaren gönüllerde taht kuran Gönül Dağı dizisi oldukça başarılı bir sezonu geride bıraktı ve sezon finali yaparak hayranlarına kısa bir ara verdi. Dizi yayınlanan ilk sezonunda otuz bölüm olarak evlerimize konuk oldu ve vatandaşlarımızdan oldukça yüksek beğeni aldı.

Eskişehir'in şirin ilçesi Sivrihisar'da çekimleri devam eden dizide ise heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son bölümde Dolmuşçu Sefer ile Zahide'nin düğünleri de oldu. Yayınlanan bölümde oynanan oyun havası da en çok izlenenler arasına girmeyi başardı.

Gönül Dağı dizisinin sezon finali yapması ile birlikte dizinin önemli karakterlerinden olan Serdar yani Utku Ateş Show TV'de yaz dizisi olarak başlayan Cam Tavanlar dizisine geçiş yaptı. Bu durum akıllara Utku Ateş'in diziden ayrılıp ayrılamayacığını getirdi. Henüz karar vermeyen oyuncunun dizilerin gidişatına göre karar vermesi bekleniyor.

 


Son Güncelleme: 05.01.2022 05:15
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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı SerdarGönül Dağı Dizisi
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