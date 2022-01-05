Gönül Dağı dizisindeki Serdar diziden ayrıldı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk bölümden itibaren gönüllerde taht kuran Gönül Dağı dizisi oldukça başarılı bir sezonu geride bıraktı ve sezon finali yaparak hayranlarına kısa bir ara verdi. Dizi yayınlanan ilk sezonunda otuz bölüm olarak evlerimize konuk oldu ve vatandaşlarımızdan oldukça yüksek beğeni aldı.

Eskişehir'in şirin ilçesi Sivrihisar'da çekimleri devam eden dizide ise heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son bölümde Dolmuşçu Sefer ile Zahide'nin düğünleri de oldu. Yayınlanan bölümde oynanan oyun havası da en çok izlenenler arasına girmeyi başardı.

Gönül Dağı dizisinin sezon finali yapması ile birlikte dizinin önemli karakterlerinden olan Serdar yani Utku Ateş Show TV'de yaz dizisi olarak başlayan Cam Tavanlar dizisine geçiş yaptı. Bu durum akıllara Utku Ateş'in diziden ayrılıp ayrılamayacığını getirdi. Henüz karar vermeyen oyuncunun dizilerin gidişatına göre karar vermesi bekleniyor.