Gönül Dağı dizisinde Fadime karakteri kimdir?

Cemre Melis Çınar kimdir?

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi’ndakarakteri dikkat çekti. Yapımcılığını Köprü Film’in yaptığı Gönül Dağı dizisinde Fadime karakteri Dişçi Musa’nın kızıdır. Dişçi Musa’nın eşi vefat edince Fadime babasını suçlu görür ve babası ile konuşmaz, evlenir ve kızına annesinin adı olan Pembe ismini koyar. Fadime’nin eşi çok iyi birisidir. Eşinin kardeşleri ise eşini kandırıp ev, bağ ve bahçe ne varsa kendi mal varlıklarına geçirdiler sonrasında ise Fadime’nin eşi vefat edince Fadime evsiz olarak ortada kalır. Fadime ise kardeşi’nin yanına gelir dertlerini anlatır ve ondan bir çözüm bulmasını ister ama bu süreç içinde babasına bu konu hakkında bir şey söylemesini istemez fakat Cemile babasına Fadime’nin geldiğini söyler.kızı Fadime’yi, kızı Fadime ise babası Sütçü Musa’yı uzaktan izler. Gönül Dağı dizisinde Fadime karakterini ise Kırmızı Oda’da Süreyya karakterini canlandıran Cemre Melis Çınar oynayacaktır.

13 Mayıs 1991 tarihinde Ankara’da doğan Cemre Melis Çınar, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Dans, kick-boks konularında çok iyi olan Melis Çınar, en son Kefaret dizisinde rol almıştır. Cemre Melis Çınar, Elif, Cenaze İşleri, Yeni Dalga, İçimdeki Hazine, Yaralı Kuşlar ve Kırmızı Oda dizilerinde rol almıştır.