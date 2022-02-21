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Gönül Dağı dizisinde Fadime karakteri kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Fadime karakteri dikkat çekti. Cemile’nin ablası olan Fadime’nin kim olduğu merak edildi. Peki Gönül Dağı dizisinde Fadime karakteri kimdir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

21 Şubat 2022 Pazartesi 02:11
Gönül Dağı dizisinde Fadime karakteri kimdir?
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TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı’nda Fadime karakteri dikkat çekti. Yapımcılığını Köprü Film’in yaptığı Gönül Dağı dizisinde Fadime karakteri Dişçi Musa’nın kızıdır. Dişçi Musa’nın eşi vefat edince Fadime babasını suçlu görür ve babası ile konuşmaz, evlenir ve kızına annesinin adı olan Pembe ismini koyar. Fadime’nin eşi çok iyi birisidir. Eşinin kardeşleri ise eşini kandırıp ev, bağ ve bahçe ne varsa kendi mal varlıklarına geçirdiler sonrasında ise Fadime’nin eşi vefat edince Fadime evsiz olarak ortada kalır. Fadime ise kardeşi Cemile’nin yanına gelir dertlerini anlatır ve ondan bir çözüm bulmasını ister ama bu süreç içinde babasına bu konu hakkında bir şey söylemesini istemez fakat Cemile babasına Fadime’nin geldiğini söyler. Sütçü Musa kızı Fadime’yi, kızı Fadime ise babası Sütçü Musa’yı uzaktan izler. Gönül Dağı dizisinde Fadime karakterini ise Kırmızı Oda’da Süreyya karakterini canlandıran Cemre Melis Çınar oynayacaktır. 

Cemre Melis Çınar kimdir?

13 Mayıs 1991 tarihinde Ankara’da doğan Cemre Melis Çınar, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Dans, kick-boks konularında çok iyi olan Melis Çınar, en son Kefaret dizisinde rol almıştır. Cemre Melis Çınar, Elif, Cenaze İşleri, Yeni Dalga, İçimdeki Hazine, Yaralı Kuşlar ve Kırmızı Oda dizilerinde rol almıştır. 



Son Güncelleme: 21.02.2022 02:11
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıFadimeCemileSütçü Musa
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