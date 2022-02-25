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Gönül Dağı Dilek’in babası Ali kim? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler

TRT 1’de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil edildi. Son olarak Show TV’de yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Ergun Kuyucu, Gönül Dağı dizisine katıldı. Dizide Dilek’in babasını canlandıracak olan Ergun Kuyucu, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ergun Kuyucu kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

25 Şubat 2022 Cuma 03:14
Gönül Dağı Dilek’in babası Ali kim? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisi, tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda da değişiklikler sürüyor. Son olarak Show TV’de yayınlanan Arıza dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Ergun Kuyucu, Gönül Dağı dizisinin yeni oyuncusu oldu. Dizide Dilek’in babası Ali’yi canlandıracak olan Ergun Kuyucu, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Ergun Kuyucu hakkında bilgiler edinmek isteyen izleyiciler, Ergun Kuyucu’nun hayatını araştırıyor. İşte Ergun Kuyucu’nun hayatı ile ilgili bilgiler...

Ergun Kuyucu’nun hayatı

1 Haziran 1969 tarihinde hayata gözlerini açan Ergun Kuyucu, Sivas doğumludur. 52 yaşında olan Ergun Kuyucu, son olarak Show TV’de yayınlanan Arıza dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Arıza dizisinin ardından Gönül Dağı’nın oyuncu kadrosuna dahil olan Ergun Kuyucu, bu dizide Dilek’in babası Ali’yi canlandıracak. Daha önce yine TRT 1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde de yer alan Kuyucu, izleyicilerin tanıdığı bir yüz olarak biliniyor.



Son Güncelleme: 25.02.2022 03:14
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Gönül DağıTrt 1Ergun Kuyucu
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