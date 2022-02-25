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Gönül Dağı Dilek’in babası Ali ( Ergun Kuyucu ) kimdir?

Gönül Dağı dizisi Trt 1'in en sevilen dizileri arasında yer almaktadır. dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Ölmüş olduğu bilinen Ali'nin çıkıp gelmesi herkesi şok etti. Seyirciler bu olayın ardından Dilek'in babasının kim olduğunu araştırmaya başladı. Ergun Kuyucu kimdir? Bu haberimizde ünlü oyuncu ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik...

25 Şubat 2022 Cuma 09:10
Gönül Dağı Dilek’in babası Ali ( Ergun Kuyucu ) kimdir?
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Gönül Dağı dizisi Köprü Film tarafından yapılmıştır. Dizide Ali karakteri, öğretmen olan Gülsüm ile evlenmiştir. Çok mutlu bir evlilikleri vardır. Fakat Ali , yolda kaza yapar ve ardından öldüğünün haberi gelir ayrıca yanında bir kadın olduğu da söylenmiştir. Gülsüm öğretmen de aldatıldığını sanıp Ali’ye kızmıştır.

Ölüsü ortada olmayan Ali, seneler sonra kızının isteneceği gün ortaya çıkar. Herkes şok olur. Bunca zaman Ali’nin nerede olduğu merak edilmektedir.

Ergun Kuyucu

Ergun Kuyucu, Gönül Dağı dizisinde Ali karakterini canlandırmaktadır. Kuyucu , 1969 tarihinde Sivas’ta doğmuştur. En son arıza dizisinde Sabri karakterini canlandırmıştır. Nasipse Adayız isimli filmde Zeynel karakterini canlandırmıştır.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 4 sezon boyunca Nafiz karakterini canlandırmıştır. Bu rol ülke genelinde tanınmasını sağlamıştır.



Son Güncelleme: 25.02.2022 09:10
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