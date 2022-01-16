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Gökyüzünün Üzerinde 3 Metre ( Summertime ) dizisinin konusu nedir?

Summertime dizisi 29 Nisan 2020 senesinde Netflix'te yayınlandı. Gençlik dizisi olan Summertime dizisinin 2.sezonu gelecek. Kitaptan uyarlanan dizinin konusu merak edilmektedir. Summertime dizisinin konusu nedir? İşte Summertime dizisinin konusu...

16 Ocak 2022 Pazar 01:22
Gökyüzünün Üzerinde 3 Metre ( Summertime ) dizisinin konusu nedir?
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Gökyüzünün Üzerinde 3 Metre dizisinin 2.sezonu ekranlar gelecek. Orijinal ismi Summertime olan dizi,Netflix üzerinden en fazla izlenen dizilerden biridir.

Dizide 17 yaşında olan bir kızın hikayesi anlatılmaktadır. Hikayede anlatılan kız,azimli ve tutkulu olarak geçmektedir. Kendi mücadelesini göstermektedir. Yakın arkadaşları yaz aylarını severken, kendisi sevmemektedir. Yaz aylarında çeşitli yerlerde çalışmaktadır.

Hikayede öne çıkan bir diğer karakter zengin ve umursamaz olan  Alessandro’dur. Umursamaz karakteriyle dizide ön plana çıkmaktadır. yaz partileri ve yaz tutkusunu artıracak ,hikayeyi zenginleştirmektedir. Alessandro ve Summer arasında gerilim-duygusal,aşk ve sevgi duyguları yaşanmaktadır.

Dizide genç karakterler ön plana çıkmaktadır. Dizi, düşük tempoda ilerlemektedir. Hikaye oldukça basit kalmaktadır. Summertime dizisinde herhangi bir heyecan verici gelişme yaşanmaz.

Dizinin IMDb puanı ise 5,3’dür. Summertime dizisinin oyuncuları şu şekildedir;

  Rebecca Coco Edogamhe – Summer

Ludovico Tersigni – Alessandro

Amanda Campana – Sofia

Andrea Lattanzi – Dario

Abigail Boucher – Isabella

Thomas Camorani – Manu

Alice Ann Edogamhe – Blue

Stefano Fregni – Piero


Son Güncelleme: 16.01.2022 01:22
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