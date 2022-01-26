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Göksu Başaran kimdir, nerede doğmuştur? Göksu Başaran evli mi? Göksu Başaran kaç yaşında?

Göksu Başaran kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Göksu Başaran’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 06:05
Göksu Başaran kimdir, nerede doğmuştur? Göksu Başaran evli mi? Göksu Başaran kaç yaşında?
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Göksu Başaran kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Göksu Başaran’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Göksu Başaran kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Göksu Başaran’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Göksu Başaran aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Göksu Başaran ilk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakası dizisinde kazandı. Daha sonra Arka Sokaklar, Küçük Ağa, Yaprak Dökümü, Menekşe ve Halil, Sıfır Dediğimde, Akasya Dur, Kalbimde Deniz ve Dolaşan film ve dizilerinde rol aldı. Ayrıca Arka Sokaklar dizisinde 5 sezon seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

2018 yılında oynadığı Arap Saçı filmiyle ilgili transfobik cümleler olduğunu, bu nedenle konunun değiştirilmesini, değişmezse filmde rol almayacağını açıkladı.

1980 yılında Bulgaristan'ın Slistre kentinde doğdu. Hayatına İstanbul Kadıköy'de devam etmektedir. Burcu Yengeçtir.

İnsan hakları, LGBT aktivisti ve oyuncu Göksu Başaran’ın babası Fehmi Bey  veterinerdir, annesi Bahtiye Hanım ise öğretmendir. Çocukluğunu Bulgaristan'da geçiren Göksu Başaran, Rusça, Fransızca ve Türkçe biliyor. Ailesi 1992'de İstanbul'a taşındı ve iki yıl sonra kardeşiyle birlikte ailesinin yanına taşınmıştır. İstanbul'a taşındıktan sonra zorlu yaşam koşullarında kuaför çırağı ve konfeksiyon işçisi olarak çalışmıştır. Ancak 2006 yılında oynadığı sette oyuncu olmak istediğini ve kariyerinde izlediği yönün bu olduğunu ifade etmiştir.

İlk olarak 2014 ve 2015 yıllarında Grup Opal'da Dilruba Saatçi'nin hocalığında LGBT'lerin buluştuğu oyunculuk atölyesinde sırasıyla Yeşim Ceren Bozoğlu ve Deniz Erdem'le (Craft Oyun Atölyesi) çalışarak eğitimine devam etti. Göksu Başaran, 27 Şubat 2015 tarihinde Oyuncular Sendikası’na üye olarak, sendikaya üye olan ilk trans kadın oyuncu oldu.


Son Güncelleme: 26.01.2022 06:05
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