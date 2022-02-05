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Gökhan Oskay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Gökhan Oskay, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Gökhan Oskay kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:06
Gökhan Oskay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Gökhan Oskay gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Gökhan Oskay, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Gökhan Oskay kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Gökhan Oskay Biyografisi

5 Mayıs 1993 yılında dünyaya gelen Gökhan Oskay, İstanbul’da gözlerini hayata açmıştır. Oyunculuğa geçiş yapmadan evvel halkla ilişkiler ve insan kaynakları gibi alanlarda çalıştı. Sonrasında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü okudu ve bitirdi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişinin beğeniyle takip ettiği Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kadrosunda yer alarak Kaya Alp karakterini canlandırıyor. Daha önce Kurtlar Vadisi, Gönül İşleri ve Günahkar gibi dizilerde boy gösterdi.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:06
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Anahtar Kelimeler:
Gökhan OskayDiriliş Ertuğrul
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