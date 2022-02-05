İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Gökhan Mumcu kimdir? Nerelidir? Gökhan Mumcu kaç yaşındadır?

Almanya'da dünyaya gelen Gökhan Mumcu, ailesi ile birlikte daha sonra İzmir'e taşınarak burada hayatını değiştirecek adımlar atmıştır. İzmir'de modellik yapmaya başlayan Mumcu, kariyerine daha sonra İstanbul'da devam etmiştir. Gökhan Mumcu hakkındaki tüm detaylı bilgiler haberimizde yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:17
Gökhan Mumcu kimdir? Nerelidir? Gökhan Mumcu kaç yaşındadır?
Takip Et:

Gökhan Mumcu kimdir?

1975 yılında Almanya Hannover’da dünyaya gelen oyuncu, 46 yaşındadır. Ailesi ile birlikte İzmir’e taşınmıştır. İlköğretim eğitimini Almanya’da, orta ve lise eğitimini ise İzmir’de almıştır. Daha sonra Ege Üniversitesi Restorasyon bölümü ve Kamu Yönetimi bölümünü okumuştur. 1995 yılında İzmir’de modellik yapmış ve 1998  yılında İstanbul’da modelliğe devam etmiştir. Aslen Malatyalı olan Gökhan Mumcu, kız kardeşi ile birlikte Vega Organizasyon Şirketi’ni kurmuştur. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gökhan MumcuOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
Güneş Sayın kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Yaşıyor?
Netflix Beş Kat İntikam dizisi konusu nedir? Netflix, Meksika'ya yeniden giriş yaptı
Çalışma izni nasıl alınır? Çalışma izni için gerekli evraklar neler?
Berk Yaygın kimdir, kaç yaşında? Berk Yaygın hakkında bilgiler
Uçuş hareket memuru maaşı 2021 yılında ne kadardır? İş ilanları ve en yüksek en düşük maaşlar
Nehir Çağla Yaşar kimdir? Nerelidir? Nehir Çağla Yaşar kaç yaşındadır?
Oyuncu Ece Özdikici kimdir? Kısa biyografisi
Oyuncu Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy nereli, kaç yaşında?
Uluç Bayraktar kimdir, nerede doğmuştur? Uluç Bayraktar evli mi? Uluç Bayraktar kaç yaşında?
Oyuncu Ali Sunal kimdir?
Oyuncu Civan Canova kim? Nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.