Gökhan Mumcu kimdir? Nerelidir? Gökhan Mumcu kaç yaşındadır?

Gökhan Mumcu kimdir?

1975 yılında Almanya Hannover’da dünyaya gelen oyuncu, 46 yaşındadır. Ailesi ile birlikte İzmir’e taşınmıştır. İlköğretim eğitimini Almanya’da, orta ve lise eğitimini ise İzmir’de almıştır. Daha sonra Ege Üniversitesi Restorasyon bölümü ve Kamu Yönetimi bölümünü okumuştur. 1995 yılında İzmir’de modellik yapmış ve 1998 yılında İstanbul’da modelliğe devam etmiştir. Aslen Malatyalı olan Gökhan Mumcu, kız kardeşi ile birlikte Vega Organizasyon Şirketi’ni kurmuştur.