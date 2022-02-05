Gökçe Yanardağ kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı dizi ve filmler

Gökçe Yanardağ kimdir?

18 Eylül 1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mankenliğe 1991 yılında başlamıştır. 1996 yılında Türkiye Güzellik Yarışmasına katılarak yarışmada 4. olarak ayrılmıştır. Türkiye’yi temsil etmek üzere Japonya Miss Intenational güzellik yarışmasına katılmıştır. Yarışmada 10.olmuştur. Yarışmadan sonra sunucu ve oyunculuğa adım atmıştır.

Filmler ve diziler

* Aşk Aynı Adreste – (2000) – Esra

* Aşk Hırsızı – (2001)

* Aşk ve Ceza – (2010) – Nazan

* Aşk Yakar – (2008) – Müjde

* Aloya – (2006) – Aloya

* Beşinci Boyut – (2005) – Meltem

* Büyük Buluşma – (2004)

* Deli Divane – (1997) – Zeliha

* Güneşi Beklerken – (2013) – Tülin

* Güz Gülleri – (2001) – Ayşe

* Haziran Gecesi – (2004) – Selen Sadık

* Hesaplaşma – (2009) – İpek

* Üç Kişilik Aşk – (2004) – Müge

* Tatlı Küçük Yalancılar Asuman

* Sıla – (2006) – Esma

* Savunma – (2001)