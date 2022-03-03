Gizem Terzi kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?

Gizem Terzi aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Terzi’nin biyografi detaylarına haberimizde yer verilmiştir.
14 Nisan 1990 doğumludur. İstanbul’da doğmuştur.
Rol aldığı projeler
- 2014- Ankara’nın Dikmeni
- 2014- Kaçak Gelinler
- 2015- Ulan İstanbul
- 2015- Gönül İşleri
- 2015- Kara Ekmek
- 2015- Güneşin Kızları
- 2015- İlişki Durumu: Karışık
- 2016- Hayat Mucizelere Gebe
- 2016- Hayatımın Aşkı
- 2017- Bir Deli Sevda
- 2017- İlk Öpücük
- 2017- Proof Of Cheating
- 2019- Sir-Ayet
- 2019- Elimi Bırakma
- 2019- Her Yerde Sen
Son Güncelleme: 03.03.2022 19:05