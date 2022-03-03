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Gizem Terzi kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?

Elimi Bırakma dizisinin sevilen karakteri Ümran'a Gizem Terzi hayat vermiştir. Rolüyle oldukça sevilen başarılı oyuncu, birçok dizi ve filmde rol almıştır. Gizem Terzi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? Güzel oyuncu ile ilgili merak edilenlere haberimizde yer verilmiştir.

03 Mart 2022 Perşembe 19:05
Gizem Terzi kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
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Gizem Terzi aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Terzi’nin biyografi detaylarına haberimizde yer verilmiştir.

14 Nisan 1990 doğumludur. İstanbul’da doğmuştur.

Rol aldığı projeler

  • 2014- Ankara’nın Dikmeni
  • 2014- Kaçak Gelinler
  • 2015- Ulan İstanbul
  • 2015- Gönül İşleri
  • 2015- Kara Ekmek
  • 2015- Güneşin Kızları
  • 2015- İlişki Durumu: Karışık
  • 2016- Hayat Mucizelere Gebe
  • 2016- Hayatımın Aşkı
  • 2017- Bir Deli Sevda
  • 2017- İlk Öpücük
  • 2017- Proof Of Cheating
  • 2019- Sir-Ayet
  • 2019- Elimi Bırakma
  • 2019- Her Yerde Sen


Son Güncelleme: 03.03.2022 19:05
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Anahtar Kelimeler:
Elimi BırakmaGizem Terzi
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