Gizem Koçak kimdir, nerede doğdu?

Gizem Koçak, 12 Haziran 1995 tarihinde dünyaya geldi. Şu an 25 yaşında olan Gizem Koçak, 2014 Miss Turkey müsabakasında 4. olmuştu. Koçak 2013 Miss Exclusive Of The World'de ise 1. oldu. Eğitimini çocuk gelişimi bölümü üzerine yaptı. Gizem Koçak ATV kanalında yayınlanan Evli ve Öfkeli dizi kadrosunda yer aldı. Gizem Koçak, esasen Adanalıdır.