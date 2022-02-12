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Gemini Man filminin konusu nedir?

Gemini Man filminin başrolünde Will Smith yer alıyor. Filmde ne anlatılıyor? Kadroda kimler var? Haberimizde sevilen aksiyon filmi hakkında detaylara yer verilmiştir.

12 Şubat 2022 Cumartesi 06:29
Gemini Man filminin konusu nedir?
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İkizler Projesi filminin konusu nedir? Filmin yönetmeni ve senaristi kim? IMDb puanı kaç?

Henry Brogan karakterine Will Smith hayat vermektedir. Henry, eskiden Deniz Kuvvetlerinde çalışan başarılı nişancılardan biriydi. İsmi ve hedefleri ile bilinmekteydi. Seneler sonra DIA için yeni bir meslek yapmaya başladı. Savunma İstihbaratı Teşkilatı ile tetikçiliğe başladı.

Bu işi yaparken 72 kişiyi öldürdü. Bu ölümler sebebiyle uykularının bölündüğünü ve aynaya bakamadığını fark etti. Çünkü ateşlediği son mermi, ufak bir kızı sıyırmış geçmişti. Bu olayın ardından Henry emekli olmaya karar verdi.

Henry, oldukça başarılı ve güvenilir bir tetikçiydi. Emekli olma kararı verdiği zaman güvendiği kişiler onu öldürmek ister. Teşkilat, onu öldürmeye gelirken ellerindeki en güçlü silahı göndermeye karar verir. Bu silah Henry’nin DNA’sını taşıyan klon Junior’dur. Teşkilat, 25 sene önce Henry’den habersiz onu klonlamıştır. Böylece Henry ve klonu ölesiye mücadele etmeye başlar.

Film, ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekmiştir. Kullanılan teknoloji ile Henry’ler arasındaki geçiş başarıyla yansıtılmıştır. Geçmiş yılları gösteren sahnelerdeki efektler, bilgisayar oyunu hissi vermektedir.

Filmde bol miktarsa aksiyon ve dövüş sahneleri yer almaktadır.

Filmin IMDb puanı 5,7’dir.

Kadro

  • Will Smith – Henry Brogan / Junior
  • Mary Elizabeth Winstead – Danny Zakarewski
  • Clive Owen – Clay Verris
  • Benedict Wong – Baron
  • Douglas Hodge – Jack Willis
  • Ralph Brown – Del Patterson
  • Linda Emond – Janet Lassiter


Son Güncelleme: 12.02.2022 06:29
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Anahtar Kelimeler:
Gemini ManWill Smith
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