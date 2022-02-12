Gemini Man filminin konusu nedir?

İkizler Projesi filminin konusu nedir? Filmin yönetmeni ve senaristi kim? IMDb puanı kaç?
Henry Brogan karakterine Will Smith hayat vermektedir. Henry, eskiden Deniz Kuvvetlerinde çalışan başarılı nişancılardan biriydi. İsmi ve hedefleri ile bilinmekteydi. Seneler sonra DIA için yeni bir meslek yapmaya başladı. Savunma İstihbaratı Teşkilatı ile tetikçiliğe başladı.
Bu işi yaparken 72 kişiyi öldürdü. Bu ölümler sebebiyle uykularının bölündüğünü ve aynaya bakamadığını fark etti. Çünkü ateşlediği son mermi, ufak bir kızı sıyırmış geçmişti. Bu olayın ardından Henry emekli olmaya karar verdi.
Film, ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekmiştir. Kullanılan teknoloji ile Henry’ler arasındaki geçiş başarıyla yansıtılmıştır. Geçmiş yılları gösteren sahnelerdeki efektler, bilgisayar oyunu hissi vermektedir.
Filmde bol miktarsa aksiyon ve dövüş sahneleri yer almaktadır.
Filmin IMDb puanı 5,7’dir.
Kadro
- Will Smith – Henry Brogan / Junior
- Mary Elizabeth Winstead – Danny Zakarewski
- Clive Owen – Clay Verris
- Benedict Wong – Baron
- Douglas Hodge – Jack Willis
- Ralph Brown – Del Patterson
- Linda Emond – Janet Lassiter