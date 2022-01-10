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Gelinim Mutfakta'nın skor tablosu belli oldu

Her bölüm heyecanla izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'nın en başarılısı kim oldu? En fazla çeyrek altın sahibi kim? İşte merak edilen skorun son durumu haberimizde.

10 Ocak 2022 Pazartesi 16:22
Gelinim Mutfakta'nın skor tablosu belli oldu
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Merakla izlenen Gelinim Mutfakta'da bugünün kazananını belli oldu. Çeyrek altın kazananı 16 Haziran Çarşamba günü açıklandı. Peki kim galip geldi detayları haberimizden ulaşabilirsiniz. 

Sonuçlar açıklandı. Kazanan yarışmacının tekrardan Yağnur mu olacağı büyük heyecan yarattı. Diğer gelinlerin Yağnur'a nispet yaparcasına tavırları bu sefer Yağnur'un tekrardan kazanmasıyla son buluyor. Seda'nın kendi talebiyle yarışmadan çıkması ve yarışmaya Gönül'ün dahil edilmesi, mevcut durumda büyük değişimler getirmesi düşünülüyordu fakat Gönül bu konuda bir ivme yakalayamadı. Gönül'ün kendini öne çıkarması için 16 Haziran Çarşamba günü çeyrek altın alabilmesi gerekiyor. 

16 haziran gelinim mutfakta kazananı kim?

Gelinim Mutfakta 16 Haziran Çarşamba günü yayınlanan bölümde kazanan Yağnur olurken Aysun hayranları ise bu duruma çok içerledi.  Nurten ise Aysun'un son sıralarda olmasında büyük etkisi oldu. Gönül'ün bileziği, çeyrek altını ve birinciliğinin olması onun elenmesine engel olamadı. 

Sosyal medyalardan Yağnur için yemek yapmayı bilmediği sadece hava atmaya geldiğini belirten kullanıcılara Yağnur karşılık göstermekte geri kalmıyor. Yağnur'un kendi kaynanası dahil diğer kaynanalardan elde edeceği skor, izleyiciler açısından çok ilgi uyandırıyor. Seda'nın gitmesi ise Yağnur'a yaramış görünüyor. 

Gelinler arasında fark yaratan isim Yağnur olarak belirlense de Aysun onun için çok güçlü bir rakip olarak görülüyor. Seda Sayan gelinlere puanı şöyle sıraladı: Yağnur'a 1,  Aysun'a 5,  Ayten'e 4 ve Gönül'e 3 puan verdi. 

 

Gelinim Mutfakta 17 Haziran Perşembe Fragmanı İçin Tıkla 


Son Güncelleme: 10.01.2022 16:22
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Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaSeda SayanYağnur
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