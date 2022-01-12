Gelinim Mutfakta'nın büyük sezon finali başladı!

Milyonlarca insanı haftalardır ekranlara kilitleyen yarışma programı Gelinim Mutfakta, sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Büyük finalde yarışmada yeni kurallar olacak. İnsanlar, bu sezon finalinde hangi kuralların yarışmaya dahil edileceğini heyecanla merak ediyor. Gelinim Mutfakta’nın 31 Mayıs ile 4 Haziran arasında yayınlanan bölümlerinde Ayten, Deniz, Seda ve Yağmur mücadele etmiş, bu dört isim arasında en düşük puanı alan Deniz, Cuma günü yarışmaya veda eden yarışmacı olmuştu.

Cuma günü yayınlanan bölümden sonra programın sunuculuğunu yapan Seda Sayan ise yarışmacılara 7 Haziran Pazartesi’yi beklemelerini söylemişti. Sayan’ın bu sözleri, yarışmada büyük sürprizler olacağı şeklinde yorumlandı. Bu sürprizler Pazartesi’nin gelmesiyle beraber belli oldu.

Programın sezon finalinde 40 bin TL gibi büyük bir ödülün sahibi olacak. Ancak bununla beraber yarışmaya yeni kurallar eklendi. Bu kurallar ise şunlar:

- Yarışmaya artık yeni bir yarışmacı gelmeyecek

- Yarışmada bulunan dört isim yaklaşık bir ay boyunca yarışacak

- Elenen kimse olmayacak

- Bu bir ay sonunda en çok çeyrek alan kişi 20 bilezik kazanacak.