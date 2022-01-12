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Gelinim Mutfakta'da yarışan Aysun Kuşatan kimdir?

Kanal D ekranların hafta içi her gün izleyenlerin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta’nın yarışmacılarından Aysun Kuşatan’ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte yarışmacı hakkında merak edilenler…

12 Ocak 2022 Çarşamba 04:05
Gelinim Mutfakta'da yarışan Aysun Kuşatan kimdir?
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Aylardır yayınlanmaya devam eden ve en sevilen sabah programları arasında yer alan Gelinim Mutfakta, 7 Haziran Pazartesi itibariyle büyük sezon finali sürecine başlamıştı. Seda Sayan’ın açıklamalarına göre sezon finali yaklaşık 1 ay sürecek ve bu süreçte herhangi bir yarışmacı elenmeyecek. Kalan 4 yarışmacı büyük ödül olarak verilecek 20 bilezik ve 40 bin TL için yarışacak. İnsanlar bu yarışmacılardan en çok Aysun Kuşatan’ı merak ediyor.

Aysun Kuşatan’ın da sezon finaline katılması ile beraber büyük heyecan başladı. Elenme olmadığı için yarışmacılar biraz daha içleri rahat şekilde yarışıyor.

Aysun Kayacı 1996 yılında Ankara’da doğdu. 6,5 yıllık evli olan güzel yarışmacının 4 yaşında bir oğlu bulunuyor. Aysun halen Ankara’da yaşamaya devam ediyor.


Son Güncelleme: 12.01.2022 04:05
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Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaAysun KuşatanSezon Finali
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