Gelinim Mutfakta'da yarışan Aysun Kuşatan kimdir?

Aylardır yayınlanmaya devam eden ve en sevilen sabah programları arasında yer alan Gelinim Mutfakta, 7 Haziran Pazartesi itibariyle büyük sezon finali sürecine başlamıştı. Seda Sayan’ın açıklamalarına göre sezon finali yaklaşık 1 ay sürecek ve bu süreçte herhangi bir yarışmacı elenmeyecek. Kalan 4 yarışmacı büyük ödül olarak verilecek 20 bilezik ve 40 bin TL için yarışacak. İnsanlar bu yarışmacılardan en çok Aysun Kuşatan’ı merak ediyor.

Aysun Kuşatan’ın da sezon finaline katılması ile beraber büyük heyecan başladı. Elenme olmadığı için yarışmacılar biraz daha içleri rahat şekilde yarışıyor.

Aysun Kayacı 1996 yılında Ankara’da doğdu. 6,5 yıllık evli olan güzel yarışmacının 4 yaşında bir oğlu bulunuyor. Aysun halen Ankara’da yaşamaya devam ediyor.