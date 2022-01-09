Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta genel puan durumu

Gelinim Mutfakta programında yaşanan format değişikliğinden dolayı haftanın finalinde gözler en yüksek puan alan isme değil en çok çeyrek altın alan isme çevrildi.
Bugüne dek bu hafta içinde Yağnur 2, Ayten 1, Aysun 1 çeyrek almaya hak kazandı. Geçen hafta aldığı çeyreklerle büyük sezon finalinde verilecek 20 bileziğe en çok yaklaşan isim Yağnur olurken, bu haftanın en çok yaklaşan ismi de yine Yağnur oldu.
Yarışmanın bugünkü haftanın finali bölümünde puanlama sonuçları yalnızca Aysun adına değil, bütün gelinler adına oldukça önem taşıyor. Bugün sezon finali haftasının tam ortasında olunduğundan dolayı son bölümlerde gelinler daha hırslı yarışmaya başladı.
18 Haziran Gelinim Mutfakta Seda Sayan’ın puanları
Yağnur: 3
Aysun: 4
Ayten: 1
Gönül: 5
18 Haziran Gelinim Mutfakta kayınvalide Nilgün’ün puanları
Yağnur: 2
Aysun: 4
Ayten:1
Gönül: 5
18 Haziran Gelinim Mutfakta kayınvalide Nurten’in puanları
Yağnur: 5
Aysun: 1
Ayten: 1
Gönül: 3
18 Haziran Gelinim Mutfakta kayınvalide Neriman’ın puanları
Yağnur: 1
Aysun: 2
Ayten: 5
Gönül: 4
18 Haziran Gelinim Mutfakta kayınvalide Yüksel’in puanları
Yağnur: 1
Aysun: 3
Ayten: 2
Gönül: 5
18 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta toplam puan tablosu
Yağnur: 12
Aysun: 14
Ayten: 10
Gönül: 22
Gelinlerin toplam puanları ise şu şekilde:
Yağnur: 77
Aysun: 79
Ayten: 55
Gönül: 76
Bu sonuçlar doğrultusunda Gelinim Mutfakta’da günün birincisi olarak çeyrek altın kazanan isim Gönül olurken, en düşük puanla gün sonuncusu olan isim Ayten oldu.