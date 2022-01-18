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Gelinim Mutfakta Gülten Haktanır kimdir, kaç yaşında?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan yarışmacıları Aynur Haktanır ve kayınvalidesi Gülten Haktanır oldu. Yarışmaya iddialı bir şekilde giren Gülten Haktanır, hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 Ocak 2022 Salı 21:25
Gelinim Mutfakta Gülten Haktanır kimdir, kaç yaşında?
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Kanal D ekranlarında Seda Sayan’ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da yeni haftasında yeni yarışmacılar katıldı. Gelinlerin kıyasıya mücadelesi sonrasında kaynanaların puanladığı gün sonunda çeyrek altının sahibi olurken hafta boyunca topladıkları puanlarla da bileziklerin sahibi oluyorlar.

17 Mayıs Pazartesi günü Gelenim Mutfakta yarışmasına yeni katılan isimler Aynur ve kayınvalidesi Gülten Hanım oldu.

Gelinim Mutfakta Gülten Haktanır kimdir?

1961 yılında dünyaya gelen Gülten Haktanır, 36 yıllık evli, üç çocuk ve dört torun sahibidir. Ev hanımı olan Gültan Haktanır, aslen Adanalıdır ve İstanbul’da yaşamaktadır. Gelini Aynur’a çok yakın mesafede oturan Gülten Hanım, sakin yapısıyla dikkat çekmetedir.


Son Güncelleme: 18.01.2022 21:25
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Gelinim MutfaktaGülten HaktanırAynur Haktanır
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