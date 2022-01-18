Gelinim Mutfakta Gülten Haktanır kimdir, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında Seda Sayan’ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da yeni haftasında yeni yarışmacılar katıldı. Gelinlerin kıyasıya mücadelesi sonrasında kaynanaların puanladığı gün sonunda çeyrek altının sahibi olurken hafta boyunca topladıkları puanlarla da bileziklerin sahibi oluyorlar.

Gelinim Mutfakta Gülten Haktanır kimdir?

17 Mayıs Pazartesi günü Gelenim Mutfakta yarışmasına yeni katılan isimler Aynur ve kayınvalidesi Gülten Hanım oldu.

1961 yılında dünyaya gelen Gülten Haktanır, 36 yıllık evli, üç çocuk ve dört torun sahibidir. Ev hanımı olan Gültan Haktanır, aslen Adanalıdır ve İstanbul’da yaşamaktadır. Gelini Aynur’a çok yakın mesafede oturan Gülten Hanım, sakin yapısıyla dikkat çekmetedir.