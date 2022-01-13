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Gelinim Mutfakta Cuma günü yarışmaya kim veda etti?

31 Mayıs 2021 Pazartesi günü ile birlikte haftanın yeni bölümleri başlayan programda bugün verilecek olan son puanlar ile birlikte, haftanın en düşük puanlarını alarak yarışmaya kimin veda edeceği belli olacak. Bu hafta yayınlanan bölümleri ile birlikte 4 Haziran Cuma gününde Gelinim Mutfakta yarışmasında kimin eleneceği kesinlik kazanacak. Acaba yarışmadan elenen isim Ayten mi yoksa Deniz mi olacak? işte karşınızda bütün bu soruların yanıtları..

13 Ocak 2022 Perşembe 16:12
Gelinim Mutfakta Cuma günü yarışmaya kim veda etti?
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 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü 720. yeni bölümü ile başlayan programda haftanın en düşük puanlarını alarak yarışmaya veda edecek olan gelin açıklanacak.

4 Haziran Cuma gününde yarışmada eleme potasına giren gelin Deniz’in Gelinim Mutfakta da bu hafta elenen kim oldu sorusuna kesin bir cevap olması beklenmektedir. Hafta başından itibaren yayınlanan her bölümde ne yazık ki hep gün sonuncusu olan Deniz, eğer Cuma gününde yapılacak olan final yarışmasında bir sürpriz yapmaz ise yarışmadan ayrılan kişi olacak.

4 Haziran Cuma günü yarışmaya veda eden isim kim oldu?

31 Mayıs Pazartesi günü başlayan ve 4 Haziran Cuma günü de final oyunu ile birlikte bu haftayı sonlandıracak olan yarışma Gelinim Mutfakta da bir yarışmacı haftanın ödülü olan bilezikleri alıp yüzünü güldürecekken, bir yarışmacı da ne yazık ki hayallerine veda ederek yarışmadan kesin olarak elenen isim olacak.

Gelinim Mutfakta 4 Haziran Cuma gününde hangi yarışmacı elendi sorusuna bugün en yakın duran isim Deniz oldu. Deniz, Pazartesi gününde sunucu Seda Sayan’dan her ne kadar 5 tam puan alan isim olsa dahi yine de Pazartesi günü yapılan oylamalar sonucunda rakibi Seda ile birlikte gün sonuncusu olan isim oldu. Perşembe günü de dahil olmak üzere bu haftaki her bölümde Deniz yarışmada gün sonuncusu olan isimdi ve ne yazık ki Cuma günü de yapılan oylamalar sonucunda yarışmacı Deniz Gelinim Mutfakta’ya veda eden yarışmacı oldu.

Gelinim Mutfakta haftalık puan durumları

  • Seda: 73 puan
  • Ayten: 63 puan
  • Yağnur: 62 puan
  • Deniz: 47 puan

Gelinim Mutfakta 4 Haziran Cuma günü alınan puanlar sonucunda elde edilen haftalık toplam puan durumları

  • Seda: 73 + 12 = 85 toplam puan
  • Ayten: 63 + 11 = 74 toplam puan
  • Yağnur: 62 + 15 = 77 toplam puan
  • Deniz: 32 + 20 = 52 toplam puan

31 Mayıs Pazartesi gününde yarışmaya Deniz’in dahil olması ile birlikte gelinler arasındaki rekabetin bir kat daha arttığı düşünülse de Deniz yarışmanın daha ilk gününden başlayarak Perşembe gününe kadar sürekli gün sonuncusu olmuştur.

Gelinim Mutfakta bu hafta gün sonuncusu olan yarışmacılar kimler?

  • 31 Mayıs Pazartesi gününde yarışmanın gün sonuncusu olan ismi: Deniz ve Seda’dır.
  • 1 Haziran Salı gününde yarışmanın gün sonuncusu olan ismi: Deniz’dir.
  • 2 Haziran Çarşamba gününde yarışmanın gün sonuncusu olan ismi: Deniz’dir.
  • 3 Haziran Perşembe gününde yarışmanın gün sonuncusu olan ismi: Deniz’dir.

Yukarıda yer alan listede de görüldüğü üzere yarışmacı Deniz Cuma günü hariç olmak üzere yarışmadaki her bölümde gün sonuncusu olan isim olmasından dolayı yarışmadan daha Perşembe gününden itibaren Deniz’in elenecek olan isim olduğu %100 olarak belli olmuştur.

4 Haziran Cuma günü yarışmaya veda eden kim oldu sorusuna cevap olan Deniz, Perşembe günü yapılan puanlamada yarışmadan gideceği belli olduğu için Cuma günü yapılan final oyununda formalite icabı yarışmıştır.


Son Güncelleme: 13.01.2022 16:12
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