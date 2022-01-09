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Gelinim Mutfakta bilezik verilecek mi?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta sezon finaline adım adım giderken yeni bir format değişikliği yaptı. Finale özel yapılan format değişikliği sonrasında seyirci gelinlerin hafta finalinde bilezik alıp almayacağını araştırmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta 18 Haziran Cuma haftanın finalinde bilezik verilecek mi? İşte detaylar…

09 Ocak 2022 Pazar 07:05
Gelinim Mutfakta bilezik verilecek mi?
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Sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da 7 Haziran’da başlayan büyük sezon finali 7 Temmuz’da bitecek. Sezon finali 4 hafta süreceği için sunucu Seda Sayan bu 4 haftalık süreçte yarışmada yeni kurallar uygulanacağı bilgisini verdi.

4 haftalık sezon finali haftasında gelinlere toplam yirmi bilezik ile yirmi çeyrek altın verilecek. Gün birincisi olan gelinlere verilen çeyrek altınlar devam ederken, hafta finalinde bilezik verilip verilmeyeceği büyük merak konusu oldu.

Gelinim Mutfakta 18 Haziran Cuma bilezik verilecek mi?

Sezon finaline doğru yeni kurallar getirilen yarışmada her gün, günün birinci olan ismine çeyrek altın verilmeye devam edilirken, haftanın finalinde artık bilezik verilmeyecek.

Bu 4 haftalık süreçte haftanın birincisine verilmesi gereken bilezikler, sezon finalinde 4 hafta boyunca en çok çeyrek altın kazanan geline verilecek. 4 haftalık süreçte en çok çeyrek altın kazanan geline verilecek bilezik sayısı ise 20!


Son Güncelleme: 09.01.2022 07:05
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