Gelinim Mutfakta Aynur Haktanır kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?

Gelinim Mutfakta Aynur Haktanır kimdir?

Kanal D ekranlarına gelen Seda Sayan’ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasına bugün yeni bir yarışmacı katıldı. Gelinlerin yemek yaptığı kayınvalidelerin gelininin yemeklerini bulup puan veren yarışmada günün birincisine çeyrek altın, haftanın finalinde ise 5 altın bilezik verilmektedir.

Aynur Haktanır

Geçen hafta Gönül (gelin) elenmesi ile bu hafta yerine Aynur ve kayınvalidesi Gülten Hanım katıldılar. Oldukça iddialı olan yarışmacıyı birlikte tanıyalım.

1997 yılında doğmuştur ve 24 yaşındadır. 2 yıllık evlidir. Aslen Erzurumlu olan yarışmacı stil danışmanıdır. Kendi soyadını taşıdığı bir erkek mağazası vardır. Eşi Adanalıdır. Eşi Çağlar ile 4 Temmuz 2019 yılında evlenmiştir.

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yarışmaya katılan Aynur bugün en düşük puanları alarak sonuncu olmuştur. Maalesef çeyrek altını kazanamamıştır. Bugünün birincisi Seda olup çeyrek altına sahip olmuştur.

