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Gelinim Mutfakta Aynur Haktanır kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta yeni isimler yarışıyor. Aynur ve kayınvalidesi Gülten Hanım yarışmaya katıldı. Aynur Haktanır kimdir? Nerelidir? Kaç yıllık evlidir? Mesleği nedir? Aynur Haktanır hakkında merak edilenler haberimizde. İşte detaylar...

18 Ocak 2022 Salı 09:14
Gelinim Mutfakta Aynur Haktanır kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?
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Gelinim Mutfakta Aynur Haktanır kimdir?

 Kanal D ekranlarına gelen Seda Sayan’ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasına bugün yeni bir yarışmacı katıldı. Gelinlerin yemek yaptığı kayınvalidelerin gelininin yemeklerini bulup puan veren yarışmada günün birincisine çeyrek altın, haftanın finalinde ise 5 altın bilezik verilmektedir. 

Geçen hafta Gönül (gelin) elenmesi ile bu hafta yerine Aynur ve kayınvalidesi Gülten Hanım katıldılar. Oldukça iddialı olan yarışmacıyı birlikte tanıyalım.

Aynur Haktanır 

1997 yılında doğmuştur ve 24 yaşındadır. 2 yıllık evlidir. Aslen Erzurumlu olan yarışmacı stil danışmanıdır. Kendi soyadını taşıdığı bir erkek mağazası vardır. Eşi Adanalıdır. Eşi Çağlar ile 4 Temmuz 2019 yılında evlenmiştir. 

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yarışmaya katılan Aynur bugün en düşük puanları alarak sonuncu olmuştur. Maalesef çeyrek altını kazanamamıştır. Bugünün birincisi Seda olup çeyrek altına sahip olmuştur. 


Son Güncelleme: 18.01.2022 09:14
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Gelinim MutfaktaAynur HaktanırKanal DYarışma
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