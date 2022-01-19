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Garabet film konusu nedir? Garabet film yorumu ve oyuncuları

Netflix'te yayınlanan ve Avusturya'nın küçük bir kasabasına yerleşen bir ailenin kötü ruhlarla mücadelesini anlatan Garabet filmi izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Garabet film konusu nedir? Garabet filmin incelenmesi ve yorumlanması? Garabet film oyuncuları kimlerdir? Merak edilenleri haberimizde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. İşte Garabet filmi ile ilgili tüm detaylar...

19 Ocak 2022 Çarşamba 12:04
Garabet film konusu nedir? Garabet film yorumu ve oyuncuları
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Garabet filmin konusu ve film incelenmesi

Hendrik ve Eddi kardeşler babalarının ölümünden sonra annelerinin yaşam mücadelesi için oradan oraya sürünmektedirler. Anneleri şehirdeki işinden vazgeçip kırsal, sessiz bir yere taşınmaya karar vermiştir. Annesi Sabine yeni işi ve yeni evleri yeni düzenleri için oldukça mutlu ve heyecanlıdır. Fakat büyük oğlu Hendrik sürekli yer değiştirmekten yeni bir düzen kurmaktan oldukça mutlu değildir. Küçük çocuk olan Eddi ise minimal tepki göstermektedir. 

Avusturya’da ki bir küçük kasabaya taşınırlar. Yeni yerleşecekleri alanlar görüntüler geldiğince anlaşılıyor ki pek iç açıcı değil. Evin yakınında mezarlık, evin eski sahibinden kalan bir kilitli oda, evin önüne tuz döken komşuların olması, yeni evin sahibi olmaya çalışan ruhlar ürpertici gözüküyor. Aile bireylerinin ve kasabadan birkaç gencin ruhları kovmayı konu alacaktır.

Filmin yorumu

Netflix’te yayınlanan Garabet filmi küçük bir kasabadaki kötü ruhların olması ile ailenin onlarla mücadelesini anlatmaktadır. Fantastik, gerilim ve korku filmi olan Garabet filmi aslında hiçte korkutmayan, tüyleri ürpertmeyen, heyecanlandırmayan bir film olarak karşımıza çıkıyor. Film yeteri kadar ayrıntılı olmayan, heyecanlandırmayan bir yapı. Bundan dolayı 5/10.

Oyuncuları

Senaryo:

Marcel Kawentel ve Timo Lombeck

Yönetmen:

Daniel Prochaska

*León Orlandianyi (Hendrik)

*Benno Roßkopf (Eddi)

*Julia Koschitz (Sabine)

*Marii Weichsler (Ida)

*Lars Bitterlich (Fritz)

*Michael Pink (Gerold Röck)

*Inge Maux (Frau Seelos)

*Markus Stubeier (Armin Felsberger)

*Lisa Sten (Amalia Polzmann)

*Luca Streussnig (Chris)

*Finn Reiter (Roland)

*Florian  Troebinger (Martin Polzmann)


Son Güncelleme: 19.01.2022 12:04
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Anahtar Kelimeler:
GarabetFilmKorkuOyuncularKonuNetflix
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