Gamze Süner Atay kim? Kaç yaşında?

1 Ocak 1969 yılında İzmir’de dünyaya gelen Atay, tiyatro ile oyunculuk üzerine eğitimi almıştır. Atay, önceleri Fatih Harbiye isimli dizide Feyza, Aşk Yakar isimli dizide de Siranuş karakteri ile karşımıza çıkmıştır. Atay, son olarak da Kış Güneşi isimli dizide Fatma karakterini canlandırmıştır.