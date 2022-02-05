Gamze Süner Atay kim? Kaç yaşında?

Birçok dizide karşımıza çıkan başarılı oyuncu Gamze Süner Atay hakkında sizler için kısa bir araştırma yaptık. İşte detaylar…
05 Şubat 2022 Cumartesi 14:16
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1 Ocak 1969 yılında İzmir’de dünyaya gelen Atay, tiyatro ile oyunculuk üzerine eğitimi almıştır. Atay, önceleri Fatih Harbiye isimli dizide Feyza, Aşk Yakar isimli dizide de Siranuş karakteri ile karşımıza çıkmıştır. Atay, son olarak da Kış Güneşi isimli dizide Fatma karakterini canlandırmıştır.
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