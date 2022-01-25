Gain'in yeni dizisi Ayak İşleri nerede çekiliyor?

Türkiye’nin yeni dijital platformu Gain izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Kısa dizi formatlarıyla seyircinin bir hayli ilgisini çeken dizi Gain platformu son olarak Ayak İşleri dizisinin tanıtımını yapıyor. Ayak İşleri’nin kendisine ek olarak çekildiği yerler de bir o kadar dikkat çekti.

Ayak İşleri dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin başrollerinde sevilen komedi oyuncusu Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar yer alıyor. Dizinin çekildiği yerler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Dizi,açık ve kapalı olmak üzere pek çok mekanda geçiyor. Şehir olarak ise İstanbul tercih edildi.

Dizi aksiyon ve dram türünde ögeleri barındırıyor. Setten ilk kareler yayınlanmaya başladı. Dizi oyuncu kadrosu ve senaryosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin çekildiği mekanlar hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Ayak İşleri dizisinin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturmakta ve Volkan Öge tarafından kaleme alınmaktadır.