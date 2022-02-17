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Gain platformu Hamlet dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Gain dijital platformu üzerinden yayınlanan Hamlet dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Hatice Aslan gibi sevilen birçok isim yer almaktadır.

17 Şubat 2022 Perşembe 14:17
Gain platformu Hamlet dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
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Dijital platformlardan biri olan Gain’de yayınlanan Hamlet dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilmektedir. Dizinin yönetmenliğini Kaan Müjdeci üstlenirken dizide Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Mustafa Alabora gibi sevilen isimler yer almaktadır.

Hamlet dizisi oyuncu kadrosu

Erdal Beşikçioğlu

Şebnem Bozoklu

Mustafa Alabora

Hatice Aslan

Elit İşcan

Murat Kılıç

Cihat Tamer

Ahmet Rıfat Şungar

Emrullah Çakay

Çiğdem Selışık Onat

Sedar Orçin

Erdal Beşikçioğlu kimdir?

5 Ocak 1970 yılında dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu, Hacettepe Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk kez Tatlı Hayat isimli dizide rol alan Beşikçioğlu, Mars Kapıdan Baktırır, Behzat Ç, Çocukluk gibi yapımlarda rol almıştır.

Hatice Aslan kimdir?

20 Şubat 1962 yılında dünyaya gelen ve Sivaslı olan Hatice Aslan, Ankara Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk kez Elif’in Rüyaları isimli projede yer alan Aslan, Kuzgun, En Son Babalar Duyar, Ferhunde Hanımlar, Zümrüdüanka gibi pek çok yapımda rol almıştır.

Ahmet Rıfat Şungar kimdir?

9 Temmuz 1983 yılında doğan Ahmet Rıfat Şungar, ilk kez Janjan filminde rol almış sonrasında Kaybolan Yıllar, Asi, Üç Mayısmun, Hatırla Sevgili, Aşk ve Gurur, Gamsız Hayat, Merhamet ve Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü gibi yapımlarda yer almıştır.

Murat Kılıç kimdir?

7 Eylül 1971 yılında dünyaya gelen Murat Kılıç, pek çok reklamda yer almış ilk kez ise Adada Aşk isimli yapımda rol almıştır. Yalan Dünya, Galip Derviş, Keşanlı Ali Destanı, Son Osmanlı Yandım Ali, Bıyık, Nöbet ve 50 m2 isimli yapımlarda boy göstermiştir.

Elit İşcan kimdir?

12 Ocak 1994 yılında dünyaya gelen İşcan, ilk kez Beş Vakit isimli yapım ile izleyici karşısına çıkmış sonrasında Küçük Kadınlar, Dersimiz Atatürk, Taş Mektep, Mustang ve Ölü Yaprak Vuruşu gibi yapımlarda rol almıştır.



Son Güncelleme: 17.02.2022 14:17
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