Furkan Kızılay kimdir?

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncularından olan ve çocukluğundan beri oyunculukla uğraşmakta olan Furkan Kızılay sosyal medyada çok konuşuldu. Yakışıklı oyuncunun yeni bir projede yer alıp almayacağı merak edilirken aynı zamanda hayatına dair birçok soru gündemde yerini aldı.

Televizyon ekranlarındanolarak tanıdığımız Furkan Kızılay 30 yaşına girdi. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Furkan Kızılay oyunculuk kariyerine devam etmeyi amaçlamıştır.

Mardin’li olan Kızılay birçok reklam filmlerinde ve sinema filmlerinde de karşımıza çıkmıştır. 2017 senesinde Survivor’a da katılan yakışıklı ve komik oyuncu hayranlarını şaşırtmayı başarmıştır. Çocuklar Duymasın, Emret Komutanım gibi ünlü yapıtlarda adı geçen Furkan Kızılay’ın şimdilik yeni bir proje üzerine çalışıp çalışmadığı bilinmemekte.

