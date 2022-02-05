Funda Eskioğlu kimdir?

Oyunculuğuyla ünlü olan Funda Eskioğlu, İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Birçok oyunculuk deneyimi bulunan Funda Eskioğlu 1964 doğumlu olup 57 yaşındadır. Konya’da doğup büyüyen Funda Eskioğlu, oyunculuk kariyerinde birçok ünlü dizide yer almıştır. Şu an Fox TV ekranlarında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde oyunculuğunu sergileyen Funda Eskioğlu, Meftune karakterini oynamaktadır.
Funda Eskioğlu’nun yer aldığı filmler ve diziler
2005 – Şöhret
2005 – Ihlamurlar Altında
2007 – El Gibi
2009 – Kurtlar Vadisi Pusu
2012 – Araf Zamanı
2013 – Nizama Adanmış Ruhlar
2014 – Hatasız Kul Olmaz
2015 – İnadına Aşk – Karakter ismi Meftun
Son Güncelleme: 05.02.2022 16:07