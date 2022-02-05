Funda Eskioğlu kimdir?

Oyunculuğuyla ünlü olan Funda Eskioğlu, İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Birçok oyunculuk deneyimi bulunan Funda Eskioğlu 1964 doğumlu olup 57 yaşındadır. Konya’da doğup büyüyen Funda Eskioğlu, oyunculuk kariyerinde birçok ünlü dizide yer almıştır. Şu an Fox TV ekranlarında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde oyunculuğunu sergileyen Funda Eskioğlu, Meftune karakterini oynamaktadır.

Funda Eskioğlu’nun yer aldığı filmler ve diziler

2005 – Şöhret

2005 – Ihlamurlar Altında

2007 – El Gibi

2007 –

2009 – Kurtlar Vadisi Pusu

2012 – Araf Zamanı

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar

2014 – Hatasız Kul Olmaz

2015 – İnadına Aşk – Karakter ismi Meftun