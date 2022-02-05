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Friends dizisi konusu nedir? Friends dizisi oyuncuları

Birçok kişi tarafından beğenilerek izlenen komedi türündeki dizi imdb puanı ve konusu ile oldukça merak edildi. Bu yazımızda ‘Friends’ dizisi konusu yorumu ve incelemesine yer verdik. İşte Friends dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:40
Friends dizisi konusu nedir? Friends dizisi oyuncuları
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Dizinin geçmişi 1994’lü yıllara dayansa da bugüne kadar orijinalliğini yitirmemiş diziler arasında yer alıyor. İmajını kaybetmemiş Friends dizisi gelmiş geçmiş en iyisi eski diziler arasında yer alıyor. Kişiden kişiye değişen beğeni oranlarına göre dizi genellikle birçok kişi tarafından beğenildi. Dizinin çekimleri Kalifoniya’da bir stüdyoda gerçekleşiyor.

Sempatik karakterler ile karşımıza çıkan oyuncular hayatlarında ki hikayelerle ön plana çıkmaktadır. Farklı dil din ırka sahip olan arkadaşlar bir araya gelerek ortaya farklı bir proje çıkmaktadır. Karakterlerden Joey Tribbina çapkınlık ile ön plana çıkarken Chandler Bing ise arkadaş grubunun güldüren yüzleri arasında.  Ross Geller ise gerçek hayatta aslında birçok kızın beğendiği erkek tipini canlandırmaktadır.  Zeki ve kunaz olan Geller aşk adamıdır. Kız grubunda Ross’un kız kardeşi Monica Geller ise grubun en iyi aşçısıdır. Temizliğe önem veren Monica grupta sevilir.  Phoebe Buffay grubun zekisidir. Film eski bir yapıt olduğundan kaynaklı kişilerin hayat hikayeleri daha ön planda yer alır. Karakterlerin hayat hikayeleri ve ilgi gördükleri alanlar ile dizi daha da dikkat çekici hale gelmektedir.  Güzel arkadaşlıklara sahip bu 6 kişilik grup birçok kişi tarafından kıskanılan ve imrenilerek bakılan arkadaşlar arasına girmektedir. Friends dizisi oyuncu kadrosunu merak eden izleyiciler araştırmaya koyuldu.  İMDB puanı 8,9 yüksek puan ile yer alıyor.

Friends dizisi oyuncu kadrosu

  • Jennifer Aniston – Rachel Green
  • Courteney Cox – Monica Geller
  • Lisa Kudrow – Phoebe Buffay
  • Matt LeBlanc – Joey Tribbiani
  • Matthew Perry – Chandler Bing
  • David Schwimmer – Ross Geller


Son Güncelleme: 05.02.2022 15:40
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FriendsDiziKonuOyuncu
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