FOX Tv'nin 'Maske Kimsin Sen?' programı RTÜK'e takıldı!

FOX TV'nin ekranlara getirdiği yeni yarışma programlarından bir olan 'Maske Kimsin Sen?'de bazı ünlü isimler maske ve farklı kostümler kullanarak kimliklerini gizliyorlar ve performans gösterisi sunuyorlar. Yarışmanın jüri üyeleriyle programa konuk olan seyirciler ise kendisini gizleyen ünlülerin kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyorlar.

Yurt dışında "Masked Singer" adıyla yayınlanan yarışma programını Türkiye'de yayınlanmasını sağlayan FOX Tv, yarışmada kullanılan materyaller ve görseller ile bazı kesimden tepki topladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları yarışmada pagan ve satanist ritüellerin sergilendiğini ve bu gösterilerden de özellikle çocukların kötü etkileneceğini savundu.

Twitter'da açılan #FoxHaddiniBil etiketiyle birlikte binlerce tweet atılırken, bir çok kullanıcı protestolarını dile getirdi ve yarışmayı şikayet etti. Yapılan şikayetleri değerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise 'Maske Kimsin Sen?' isimli yarışma programı için bir inceleme başlatılacağını duyurdu.