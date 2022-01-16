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Fox TV Zuhal Topal’la Sofrada Hülya Güven kimdir?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada Hülya Güven yarışma sonrası oldukça merak edildi. Kaynana Hülya Güven izleyiciler tarafından araştırılırken bugünün gelini puan tablosu haberimizde

16 Ocak 2022 Pazar 22:11
Fox TV Zuhal Topal’la Sofrada Hülya Güven kimdir?
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Aslen Ankaralı olan kaynana Hülya Güven, üç çocuk sahibidir. Etimesgut ilçesinde yaşayan Güven, 3 torun sahibidir.

Ev hanımı olan Güven, kar fobisi bulunmaktadır. Hatasız menüsüz olan geline tam puan vermesi ile dikkat çeken kaynana geceleri uyuyamamaktadır. 2 oğlu bir kızı olan kaynana bu haftanın ikinci yarışmacısını olarak karşımıza çıktı.

Hülya Güven’in Verdiği Puanlar

Güray (Salı)        5

Tuğçe (Çarşamba) X

Elif (Perşembe)   X

Fadime (Cuma) X

Toplam:               XX

Pazartesi yarışan Günay’a tam puan verdi.


Son Güncelleme: 16.01.2022 22:11
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Anahtar Kelimeler:
Zuhal TopalHülya GüvenKaynana
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