Fox TV Zuhal Topal’la Sofrada Hülya Güven kimdir?

Aslen Ankaralı olan kaynana Hülya Güven, üç çocuk sahibidir. Etimesgut ilçesinde yaşayan Güven, 3 torun sahibidir.

Ev hanımı olan Güven, kar fobisi bulunmaktadır. Hatasız menüsüz olan geline tam puan vermesi ile dikkat çeken kaynana geceleri uyuyamamaktadır. 2 oğlu bir kızı olan kaynana bu haftanın ikinci yarışmacısını olarak karşımıza çıktı.





Hülya Güven’in Verdiği Puanlar

Güray (Salı) 5

Tuğçe (Çarşamba) X

Elif (Perşembe) X

Fadime (Cuma) X

Toplam: XX

Pazartesi yarışan Günay’a tam puan verdi.