Fox TV Zuhal Topal’la Sofrada Hülya Güven kimdir?

Aslen Ankaralı olan kaynana Hülya Güven, üç çocuk sahibidir. Etimesgut ilçesinde yaşayan Güven, 3 torun sahibidir.
Ev hanımı olan Güven, kar fobisi bulunmaktadır. Hatasız menüsüz olan geline tam puan vermesi ile dikkat çeken kaynana geceleri uyuyamamaktadır. 2 oğlu bir kızı olan kaynana bu haftanın ikinci yarışmacısını olarak karşımıza çıktı.
Hülya Güven’in Verdiği Puanlar
Güray (Salı) 5
Elif (Perşembe) X
Fadime (Cuma) X
Toplam: XX
Pazartesi yarışan Günay’a tam puan verdi.
Son Güncelleme: 16.01.2022 22:11