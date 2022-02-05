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Forest Whitaker, Havoc filminde Tom Hardy'nin partneri olacak!

Netflix'in orijinal yapımlarından birisi olması beklenen ve başrolünde Tom Hardy'nin olduğu Havoc filmi oyuncu kadrosuna Forest Whitaker katıldı. Yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişi Havoc filminin konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:21
Forest Whitaker, Havoc filminde Tom Hardy'nin partneri olacak!
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Netflix tarafından duyurulan ve orijinal yapımlardan birisi olan Havoc filmine bomba bir ismin transfer edildiği açıklandı. Gareth Evans tarafından yönetmenliği yapılan filmin oyuncu kadrosunda başrol Tom Hardy’nin yanında olacak içim Forest Whitaker olarak açıklandı.

Geçtiğimiz dönemlerde The Raid filminin yönetmenliğini yapan Gareth Evans tarafından yönetmenliği yapılacak Havoc filminin başrolünde Tom Hardy olacağı açıklanmıştı. Tom Hardy’ye yardım edecek oyuncu için aramalara devam edilirken yapılan son dakika açıklamalarında Forest Whitaker’ın oyuncular arasında yerini alacağı açıklandı.

Havoc filmi uyuşturucu operasyonu yapılırken işlerin ters gitmesi sonrasında çıkmazda kalan dedektiflerin hikayesini anlatacak. Kötü bir geçmişe sahip dedektifin yer altı mafya dünyasına girerek bir siyasetçinin oğlunu kurtarma çabasını konu alacak Havoc filmi ayrıca ülke genelinde yapılan yolsuzlukları da bir bir anlatacak.

Oscarlı oyuncu Havoc filmine dahil oldu

Geçtiğimiz yıllarda Oscar ödülünü almaya layık görülen Forest Whitaker’ın Netflix orijinal yapımı olan Havoc filminde Tom Hardy’nin partneri olacağı açıklandı.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:21
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Anahtar Kelimeler:
NetflixHavocFilmTom HardyForest Whitaker
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