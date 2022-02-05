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Fırat Tanış kimdir? Fırat Tanış kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, birçok kişinin merak konusu oldu. Sevilen oyuncu Fırat Tanış hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:13
Fırat Tanış kimdir? Fırat Tanış kaç yaşında, nereli?
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Rol aldığı yapımlarda başarılı performansıyla tanınan ünlü oyuncu Fırat Tanış ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik.

Fırat Tanış kimdir?

5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Fırat Tanış, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Aslen Gürcistan Ahıska kökenli olan Tanış, 2009 senesinde yayınlanan Geniş Aile dizisindeki Koyu Bilal karakteriyle tanındı. Pek çok dizi ve sinema filmlerinde rol alan Tanış, müzisyenlikte yapmaktadır.

İlk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yapan Tanış, ikinci evliliğini 2014 senesinde Kübra Tanış ile yapmıştır. Çiftin bu evlilikten bir de çocukları vardır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:13
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