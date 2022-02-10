Fırat Çelik kimdir? Kaç yaşında? Fırat Çelik'in hayatı

Fırat Çelik kimdir?

25 Mart 1981 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Bir abisi ve 2 kız kardeşi olan Fırat Çelik 4 kardeştir. 2 yaşında iken ailesi ile birlikte Türkiye’ye dönüş yapmışlardır. 6 yaşında kadar da Tunceli’de yaşamışlardır. Tekrardan Paris’e gitmiş ve orada eğitimini sürdürmüştür. Daha sonra ailesine destek olmak için iş hayatına atılmıştır. Çevresindekilerin desteği ile tiyatroya yönelmiştir. Moliere’nin Cimri oyununda rol almıştır.

Kendisi Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde adından haylice söz ettirmeyi başarmıştır. Fatmagül’ün Suçu Ne? Dizisinde Mustafa karakterine hayat vererek tanınmıştır.

Kış Masalı, 20 Dakika, Fatmagül’ün Suçu Ne, Firuze, Famille d’acceuil, Gönül İşleri, Poyraz Karayel dizilerinde rol almıştır.

