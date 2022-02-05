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Filiz Ahmet kimdir? Nigar Kalfa hakkında her şey

Elveda Rumeli dizisiyle yıldızı parlayan Filiz Ahmet, başarılı bir oyuncudur. Filiz Ahmet kim? Rol aldığı projeler nelerdir? Başarılı isim hakkında merak edilenlere haberimizde yer verilmiştir.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:51
Filiz Ahmet kimdir? Nigar Kalfa hakkında her şey
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Filiz Ahmet aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Başarılı oyuncunun biyografi detaylarına haberimizde yer verilmiştir.

Filiz Ahmet

15 Nisan 1981 yılında Üsküp Makedonya’da doğmuştur. Lise yıllarında Tıp eğitimi alan oyuncu, Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Makedonca, Anavutça, İsveççe, İngilizce, Sırpça ve yeterli düzeyde Bulgarca bilmektedir. Elveda Rumeli dizisinde Zarife karakterine hayat vermiştir. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nigar Kalfa karakteriyle akıllara kazınmıştır.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:51
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Filiz AhmetNigar Kalfa
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