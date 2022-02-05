Filiz Ahmet kimdir? Nigar Kalfa hakkında her şey

Filiz Ahmet aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Başarılı oyuncunun biyografi detaylarına haberimizde yer verilmiştir.
Filiz Ahmet
15 Nisan 1981 yılında Üsküp Makedonya’da doğmuştur. Lise yıllarında Tıp eğitimi alan oyuncu, Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Makedonca, Anavutça, İsveççe, İngilizce, Sırpça ve yeterli düzeyde Bulgarca bilmektedir. Elveda Rumeli dizisinde Zarife karakterine hayat vermiştir. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nigar Kalfa karakteriyle akıllara kazınmıştır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:51